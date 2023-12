1ª Copa Verão Projeto Vencer terá sua semifinal no domingo (10/12)

A 1ª Copa Verão Projeto Vencer entrou na fase semifinal e os quatro times que vão brigar por uma vaga na decisão são: Projeto Vencer, Grêmio, De Olho no Futuro e América. Na rodada de domingo (03/12) o Grêmio venceu o Evereste por 3X1, De Olho no Futuro ganhou do Santa Clara por 4X3, América venceu o Gapar por 1X0 e os times do Projeto Vencer e Tupy empataram em 2X2. O Projeto conseguiu a vaga porque estava em primeiro lugar na classificação e jogava pelo empate.

A semifinal deste campeonato que vem mobilizando a comunidade esportiva desde o início de novembro será no próximo domingo (10/12). Às 9h horas jogam as equipes do Grêmio X América e às 11h entram em campo Projeto Vencer X De Olho no Futuro. A grande final da Copa está prevista para domingo (17/12).

Domingo 10 de dezembro Local – campo do Tropical 9h – Grêmio X América 11h – Projeto Vencer X De Olho no Futuro

América superou o Gapar e se garantiu na semifinal

