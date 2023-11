1ª Copa Verão teve segunda rodada marcada por muitos gols

Quatro jogos marcaram a segunda rodada da 1ª Copa Verão Projeto Vencer, realizada no domingo (12/11), no campo do Tropical.

Os resultados foram os seguintes: Projeto Vencer 3X1 Instituto Evereste, De Olho no Futuro 4X0 Tupy, Grêmio 1X0 América e Gapar 5X3 Santa Clara.

Até este momento da competição o Projeto de Olho no Futuro lidera a classificação do Grupo A com 6 pontos, seguindo pelo Grêmio com 3, Santa Clara e Instituto Evereste ainda não pontuaram. Todos os times estão com saldo de dois jogos. O Projeto Vencer lidera o Grupo B com 6 pontos, em 2º aparece o Gapar com 3, América em 3º com 3 e Tupy em 4º também com 3, todos com duas partidas. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Domingo – 19 de novembro Local – Campo do Tropical 9h – Grêmio X Gapar 11h – Instituto Evereste X América 13h – Santa Clara X Tupy 15h – De Olho no Futuro X Projeto Vencer

Edição n.º 1389