Exaltar a beleza da mulher paciente oncológica em todo o tempo, e promover sua autoestima é o principal objetivo do concurso Miss EVA, evento promovido pela ONG EVA, que este ano chega com novidades: a 1ª edição do Miss Eva Estadual e Kids. O evento acontece no dia 27 de setembro, às 15h, no Teatro TUX – Universidade Positivo, em Curitiba, e a entrada é dois quilos de alimentos.

Nas primeiras edições o concurso contou com a participação de candidatas somente de Araucária, cidade onde a ONG foi fundada, depois estendeu a participação para candidatas da Lapa, onde a entidade havia instalado uma unidade para atender as pacientes oncológicas daquela cidade. Não demorou muito e o concurso havia se tornado regional, com candidatas de Araucária e de vários municípios da região.

No ano passado, o evento também passou a ser realizado em Curitiba, onde alcançou um novo patamar e mais visibilidade. Este ano, percebendo a real necessidade de atender um público ainda maior, a nova edição ganhou um novo formato: Miss EVA Estadual e Kids.

Segundo Adri Ribeiro, fundadora da ONG EVA e atual embaixadora do projeto, 33 candidatas adultas e 10 candidatas 10 na categoria kids se inscreveram. Elas são das cidades de Araucária, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Colombo, Paranaguá, Almirante Tamandaré, Lapa, Contenda, Mariental, Quitandinha, Mandirituba, Pinhais, Agudos do Sul, e Areia Branca dos Assis.

“Prepare o coração porque você irá se emocionar com essas mulheres e meninas, lindas o tempo todo, independentemente do estágio da doença. Nós fazemos o Miss EVA para que essas mulheres e meninas se sintam amadas, porque a jornada oncológica é um processo complexo, repleto de desafios e aprendizados, e o amor sempre será o melhor remédio para a cura”, declarou Adri.

SERVIÇO

O Teatro TUX fica na Universidade Positivo, localizada na rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial. A entrada é 2kg de alimentos.

