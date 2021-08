1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade movimentou Araucária no final de semana

Fotos: Edson Castro, Vitor Sendra e colaboração de Leonardo Telles

Motores roncaram alto e a poeira levantou no último final de semana em Araucária. Pilotos, navegadores e equipes participaram da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, temporada 2021, que aconteceu no sábado, 31 de julho e domingo, 1º de agosto, nas estradas da área rural do Município. A cidade estava há sete anos sem receber provas do campeonato e só retornou à cena devido ao interesse da administração atual da cidade, que entendeu que um evento desse porte seria interessante para a comunidade.

A competição reuniu 24 duplas, que proporcionaram um show de velocidade e manobras. Infelizmente para os campeões prata da casa, Marcos Tokarski e Rodrigo Vicari, que em 2020 ficaram com a vice colocação no campeonato brasileiro, o saldo no Rally das Araucárias não foi positivo. O carro da dupla apresentou problemas no motor ainda na etapa de sábado, o que os tirou da competição. “Ficamos super chateados porque a torcida por nós no trecho era muito grande. Lamentamos muito, mas são coisas que fogem do nosso controle”, disse Tokarski. Os dois estavam na categoria Rally 4, a mais disputada de todas.

Pandemia

Os organizadores fizeram questão de ressaltar que, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia, o rally de velocidade não gerou aglomeração de pessoas. Tanto que o roteiro da prova foi divulgado apenas aos competidores na sexta-feira, 30 de julho. O rally percorreu localidades como Taquarova, Roça Velha, Campestre e Taquarovinha. O Parque de Apoio aos pilotos e suas equipes foi montado no Estádio Municipal Emílio Gunha, no CSU.

Texto: Maurenn Bernardo