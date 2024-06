1ª Feira do Empreendedor Teen do Colégio Adventista revela projetos inovadores

O Colégio Adventista de Araucária realizou, no último dia 5 de junho, a 1ª Feira do Empreendedor Teen, que envolveu projetos de empresas sustentáveis e startups criadas por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio.

O foco central da atividade era unir os conceitos de empreendedorismo e sustentabilidade, trabalhados nas aulas de Projeto de Vida.

“Aplicamos os conceitos em sala de aula, fazendo com que os estudantes tivessem contato com todas as etapas do processo de criação de um novo negócio, partindo da identificação de uma situação problema, passando pelo plano de negócio e chegando à elaboração da missão, da visão e dos valores para a futura empresa”, explica o professor Daniel Derevecki, orientador do projeto.

Os alunos criaram as empresas fundamentando seus respectivos planos de negócio na sustentabilidade ambiental, econômica e social. Cada uma das equipes teve um estande montado na quadra do Colégio, para apresentar seus projetos à comunidade escolar e também diante de um júri técnico, formado pela consultora de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Paraná, Fernanda Lopata, o presidente da ACIAA (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária), Aécio Novitski, e o jornalista Waldiclei Barbosa, editor do Jornal O Popular do Paraná.

Propostas vencedoras

8º ano

Melhor empresa: Bootles Reivented, com um projeto de garrafas de água com filtros acoplados.

Melhor relação com a sustentabilidade: Self Care, cuja ideia envolve a comercialização de cosméticos utilizando embalagens retornáveis.

Melhor solução inovadora: GVS – mapping system, com um sistema de gerenciamento de vagas de estacionamento online.

2ª série do Ensino Médio

Melhor startup: Nexus, com um aplicativo que une prestadores de serviço freelancer e potenciais contratantes de mão de obra, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Melhor relação com a sustentabilidade: Hydro Clean, com um protótipo de máquina para fazer a separação de lixo em encostas de rios.

Melhor solução inovadora: EcoViva, com um aplicativo por meio do qual é possível cadastrar famílias em situação de risco para ocuparem habitações modulares temporárias em situações de catástrofe, como as do Rio Grande do Sul.