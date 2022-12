Já está tudo pronto para a 1ª Feira Sabores das Colônias, que acontecerá no Parque Cachoeira, em Araucária, entre os dias 1 e 4 de dezembro. Promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura (SMAG), o evento reunirá 84 expositores do Município, que irão levar para os visitantes produtos coloniais como pães, bolos, biscoitos, queijos, geleias, produtos de origem animal devidamente certificados, além de hortifrutis, flores ornamentais e artesanato. O público poderá visitar a feira gratuitamente durante os quatro dias, no horário das 10h às 22h.

Além das barracas dos agricultores e artesãos, haverá uma Praça de Alimentação com diversos food trucks e muita música ao vivo com artistas locais e regionais, para animar os visitantes. A Prefeitura instalou ainda cinco telões (3 na Praça de Alimentação e 2 no Pavilhão de Exposições) para que o público possa acompanhar os jogos da Copa do Mundo, inclusive a partida do Brasil.

Outra atração que acontece simultaneamente à Feira Sabores das Colônias e que promete divertir não apenas as crianças, mas os adultos também, é o Parque dos Dinossauros. São 52 esculturas jurássicas que ficarão expostas no Parque Cachoeira durante os 4 dias de festa. A exposição permanecerá no local até o dia 11 de dezembro.

Confira a programação completa da festa

Quinta-feira 01/12

17h30 — Wesley Bachega (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 1

19h — Hevelin (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 2

20h30 — Felipe e Lian

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 3

Sexta-feira 02/12

19h — Eric Silva (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 4

20h30 — Isah Bueno (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 5

Sábado 03/12

19h — Coral da Escola Adventista

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 6

20h30 — Grupo Vira do Avesso (pagode)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 7

Domingo 04/12

17h30 — Felipe e Paulinho (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 8

19h — Jonatas Paysano (sertanejo)

1ª Feira Sabores das Colônias começa nesta quinta-feira (01) 9

20h30 — Jeff e Kennedy (sertanejo)