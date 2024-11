1ª Festa da Associação Caminhos de Guajuvira será no domingo (17)

A 1ª Festa da Associação de Turismo Rural Caminhos de Guajuvira será realizada no dia 17 de novembro, no salão da Capela Senhor Bom Jesus, em Guajuvira. Segundo uma das associadas, a ideia de realizar a festa surgiu em uma das reuniões da associação. Nesse encontro, foi debatida a proposta de organizar um evento que fomentasse o turismo e a cultura local, além da gastronomia regional, com o objetivo de divulgar o roteiro turístico e seus atrativos, não apenas para os visitantes de Araucária, como de outros municípios.

A expectativa é que a festa seja realizada anualmente no mês de novembro, já que nessa época a produção de morango e outras frutas estão em alta. Além disso, nesse período os produtores rurais recebem muitos ônibus de turismo, de vários locais do Brasil, principalmente de Santa Catarina, das cidades de Joinville, Blumenau, Pomerode, Jaraguá do Sul, Itajaí, Navegantes, Barra do Sul, Gabiroba, Camboriú, entre outras.

A entrada será gratuita e o público poderá apreciar todas as atrações do evento, que contará com barracas, apresentações artísticas, entre outras. A venda de lanches, bebidas, artesanatos, pastéis, sobremesas, bolos, tortas e outros alimentos serão cobrados separadamente.

O evento começa às 10h com a Santa Missa em Ação de Graças, que terá a participação do Grupo Sertanejo Fé e Tradição e uma visita emocionante da Imagem de São Francisco do Iguaçu. Das 11h30 às 14h será servido o almoço, mediante ingresso antecipado; às 14h30 os visitantes poderão se divertir e contemplar uma apresentação do grupo Wesoly Dom; e às 15h haverá uma apresentação do grupo Cosa de Colônia Cristina. Para finalizar, às 16h ocorrerá a matinê dançante com o grupo Tipo Fandangueiro, com entrada franca.

É importante ressaltar que o ingresso para o almoço não será vendido no local, sendo necessário adquiri-lo antecipadamente. Na entrada do evento, a pessoa que comprou o ingresso para almoçar, receberá uma pulseira e poderá aproveitar o buffet livre. O cardápio terá arroz branco, risoto, maionese, pirogue, farofa temperada, saladas, frango assado, linguiça e churrasco.

O primeiro lote será vendido até 10 de novembro, pelo valor de R$ 54,90. Após essa data, será vendido a R$ 59,90. Para crianças de até 5 anos, o ingresso é gratuito, e de 6 a 8 anos, o valor será reduzido pela metade. Os organizadores também destacam que não serão disponibilizados pratos e talheres, e pedem que as pessoas levem de casa.

Os visitantes que adquirirem os ingressos, também poderão participar de sorteios de brindes durante a festa. Entretanto, no decorrer do dia também serão feitos outros sorteios.

Para comprar o vale-almoço, basta entrar em contato com os números: (41) 98460-3613, (41) 99730-2675 ou (41) 99231-1819. Também é possível adquirir o ingresso diretamente com os empreendedores do circuito rural, nos seus respectivos horários de atendimento.

Edição n.º 1440. Victória Malinowski.