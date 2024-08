1ª rodada do quadrangular final da Copa da Amizade será no sábado (10)

A Copa da Amizade avançou para a fase quadrangular, e dois times que representam Araucária seguem firmes na competição: Grêmio Araucariense, que até então vinha competindo com o nome de Araucária e sofreu mudança no nome devido a divergências internas no clube, e o Costeira, que já havia se classificado por antecipação.

O Boleiros, já eliminado, jogou na última rodada apenas para cumprir tabela e acabou perdendo para a equipe do Fanático de Campo Largo pelo placar de 3 × 1.

Na fase quadrangular, os oito melhores foram divididos em dois grupos de quatro equipes e farão jogos de ida e volta. No Grupo 1 estão os times do Piraquara, Fanático, Costeira e Grêmio Araucariense, e no Grupo 2 estão as equipes do Mocidades, Roça Grande, Ipiranguinha e Vasco. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a semifinal. Acompanhe os jogos da primeira rodada do quadrangular.

1ª rodada do quadrangular – Sábado (10/08)

Grêmio Araucariense X Piraquara Horário: 09h45 Local: Campos do Tropical