1º de maio em Araucária terá show com Yasmin Santos e sorteio de carros

A Força Sindical do Paraná e a Prefeitura de Araucária já estão a todo vapor na preparação do tradicional 1º de Maio Solidário, o maior e mais tradicional evento de trabalhadores do Paraná. A festa do dia do trabalhador, que acontecerá no Parque Cachoeira, a partir das 10h, contará com o show da cantora sertaneja Yasmin Santos e o sorteio de um carro 0km. Isso mesmo que você leu! Além de curtir o show da cantora cuja voz relembra Marília Mendonça, você ainda poderá sair da festa de carro novo.

A 22ª edição do 1º de Maio Solidário da Força Sindical acontecerá de forma simultânea em cinco municípios: São José dos Pinhais, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pinhais. Para motivar ainda mais a participação do trabalhador, a Força irá sortear 10 carros 0km no dia do evento, sendo um deles para Araucária. Como já é tradição, o 1º de Maio Solidário também terá um viés social, pois fará a arrecadação de alimentos que serão doados para instituições beneficentes. Alimentos nutritivos como arroz, feijão, óleo, leite em pó e farinha são bem-vindos. Sal não será aceito.

Como participar do sorteio?

Os araucarienses que quiserem participar do sorteio do carro 0km durante o 1º de Maio Solidário já podem trocar 2kg de alimentos por um cupom. A troca dos alimentos pode ser feita de forma antecipada durante a Feira do Peixe, que encerra nesta quinta-feira (17/04), ou no Feriado Fest, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de abril. Ambos os eventos ocorrem no Parque Cachoeira. Quem preferir, pode optar por fazer a troca no dia 1° de maio, porém corre o risco de enfrentar muita fila. Para validar a participação, além da troca dos alimentos por um cupom (limitado a um por CPF), é preciso fazer a inscrição prévia pelo site forcapr.com.br, clicar no ícone “inscrição”.

Após o cadastro, o participante receberá um QR Code por e-mail, que deve ser impresso ou salvo no celular para ser apresentado no dia do sorteio. A presença no evento é obrigatória para a retirada do prêmio e o ganhador deverá ter em mãos o QR Code e um documento com foto. Caso a pessoa sorteada não esteja no local no momento da chamada, um novo sorteio será realizado.

Atrações

A Prefeitura também preparou grandes atrações para a festa do trabalhador, que vão acontecer ao longo da quinta-feira (1º de maio). A cantora Yasmin Santos está confirmada como atração principal, mas o público ainda terá à sua disposição uma praça de alimentação, feira de artesanato e outras formas de entretenimento. A programação com os horários do show principal e demais atrações será divulgada em breve.