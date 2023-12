A noite de 11 de dezembro promete ficar na história do Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, no jardim Fonte Nova. Emoção e muitos aplausos marcaram o 1° Festival de Talentos Gislene S. Busch Jorge, cujo nome prestou homenagem à professora da instituição, falecida em 31 de outubro deste ano. O evento contou com apresentações dos estudantes e professores, nas áreas de música, poesia, desenho e dança.

A direção do colégio comemorou o sucesso desta primeira edição e disse que já planeja outro para o início do próximo ano. “Agradecemos especialmente aos familiares, esposos, filhas e filhos, mães, netas e genros da professora Gislene, que vieram gentilmente prestigiar este momento de emoção e principalmente de alegria. Esta com certeza será uma lembrança boa que todos nós teremos dela”, declarou a direção.

1º Festival de Talentos Gislene Busch do Colégio Marilze foi sucesso 1

Edição n.º 1393