1º Festival Escolar de Curta Metragem vai movimentar estudantes de Araucária

A criatividade e o talento cinematográfico de jovens estudantes vão ganhar destaque no 1º Feecum – Festival Escolar de Curta Metragem, idealizado pela Senhores Furtados Produções Artísticas, por meio da Lei Paulo Gustavo.

O Festival vai envolver estudantes do ensino médio das escolas públicas locais e tem por objetivo permitir o primeiro contato dos jovens com a arte cinematográfica, estimular a produção audiovisual, favorecer o surgimento de novos talentos, bem como proporcionar o envolvimento com um segmento profissional moderno e próspero.

“O Festival não só premiará as três melhores produções, como também proporcionará aos participantes uma rica experiência coletiva, onde o resultado depende do compromisso e da integração entre todos. Será também uma possibilidade para apresentar, por meio da câmera, a diversidade de olhares sobre temas de interesse público, bem como valorizar a condição humana, fortalecendo o olhar plural, empático e coletivo”, explica a produtora cultural Débora Olescki, responsável pelo projeto.

As inscrições para as equipes interessadas em participar iniciam no próximo dia 24 de junho e vão até 6 de julho, e deverão ser feitas pelos professores orientadores ou pela direção das escolas. “Cada instituição poderá se inscrever com até duas equipes, sendo que apenas uma poderá ser classificada”, explica Débora.

A divulgação das 10 equipes selecionadas está prevista para o dia 19 de julho e o curso de formação básica “Cinema para iniciantes”, que irá proporcionar o contato com a arte cinematográfica e estimular a produção audiovisual entre os estudantes, acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de agosto. “É obrigatória a participação de pelo menos 60% da equipe em todos os encontros, já a participação dos professores orientadores é opcional. A não participação dos integrantes resultará na desclassificação da equipe. Finalizado o período de formação, a coordenação informará o tema a ser trabalhado na produção do vídeo. As equipes terão entre os dias 5 de agosto a 30 de agosto de 2024 para produzir e enviar o filme para a produção do Festival”, diz a produtora.

O filme deverá ter duração mínima de 5 minutos e máxima de 10 minutos, incluindo legendas, garantindo assim a acessibilidade. Os vídeos escolares poderão ser filmados com qualquer equipamento de filmagem, inclusive aparelhos celulares ou equipamentos locados. Por se tratar de um projeto de incentivo à produção audiovisual que visa estimular a criatividade dos jovens, será vedada a participação direta de profissionais do audiovisual na produção do filme.

Premiação

O evento de premiação do 1º Feecum está marcado para 13 de setembro, com local e horário a serem definidos. O 1º lugar ganhará um passeio ao cinema e R$ 200,00 por integrante, o 2º lugar um passeio ao cinema e R$ 100,00 por integrante e o 3º lugar ganhará um passeio ao cinema. As escolas dos projetos premiados receberão troféus e os professores/orientadores receberão prêmio e certificação conforme classificação: 1º lugar R$ 500,00, 2º lugar R$ 300,00 e 3º lugar R$ 150,00.