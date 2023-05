1º Torneio de Futebol da Amizade reuniu cerca de 300 pessoas

No sábado (06/05) aconteceu o 1º Torneio de Futebol da Amizade Projeto Vencer, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, organizado pela Associação Esportiva Vencer, em parceria com o Instituto Schnorr. A competição reuniu 160 atletas e um público de cerca de 300 pessoas.

Divididos em oito equipes, as crianças e adolescentes que fazem parte dos dois projetos sociais competiram nas categorias Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

“A intenção de realizarmos esse torneio é fomentar a atividade esportiva nos campos de futebol do município, oportunizando às crianças e adolescentes uma interação sadia entre famílias e proporcionando momentos de lazer”, disse Reginaldo Damascena, diretor do Instituto Schnorr.

As crianças interagiram e se divertiram durante os jogos.

Sobre os projetos

A escolinha de futebol do Instituto Schnorr é um projeto apoiado pelo estado do Paraná, Secretaria de estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, sob deliberação nº 052/2020-CEDCA/PR, com recursos do FIA/PR, termo de fomento nº 111/2022.

A Associação Esportiva Vencer é um projeto apoiado pelo município de Araucária e com liberação de recursos por meio do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Araucária (FIA), termo de colaboração nº 06/2022.

