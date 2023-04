1º Workshop de Defesa Pessoal acontece no dia 15 de abril, na República Fight

A academia República Fight e a Liga Pégasus CESAM – Centro Sul de Artes Marciais são parceiros em um evento que acontecerá no próximo dia 15 de abril. Trata-se do 1º Workshop de Defesa Pessoal, voltado a mulheres e jovens a partir de 12 anos, praticantes ou não de artes marciais. O curso terá dois módulos e acontecerá na República Fight, que fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 1888, no horário das 14h.

O primeiro módulo será ministrado pelo Mestre Jefferson Machado e os participantes irão aprender sobre abordagem de risco, atitude defensiva, saídas de empunhaduras e saídas de chaves. No segundo, com o Mestre Sato, os temas serão armas improvisadas, principais saídas com faca e tonfa (arma de origem oriental).

O primeiro lote de ingressos estará à venda até o dia 8 de abril, no valor de R$120,00 (incluso uma camiseta), o segundo lote será vendido até o dia 14 de abril, pelo valor de R$95,00. Todos os participantes receberão certificado.

Inscrições e mais informações poderão ser obtidas com o Mestre Kennedy pelo fone (41) 99627-1745, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece nesta página.

Edição n. 1357