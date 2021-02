2° Desafio Quarentena de Corrida de Rua movimenta atletas

Compartilhe esta notícia

Incentivo durante a pandemia. Foto: divulgação

Desde o dia 21 de fevereiro, o grupo de treino de corrida Unidos e Fortes está promovendo o 2º Desafio Quarentena, que reúne 50 participantes. O objetivo do desafio, que segue até o dia 27, é incentivar a prática do esporte de modo seguro. “É uma competição que quebra os protocolos das corridas de rua, quem vence não é o mais rápido e nem o mais forte, quem vence é o mais persistente, aquele que nunca desiste”, comenta o organizador Lucas Garcia.

A prova tem duração de sete dias e os inscritos, ao realizarem suas atividades físicas, registram em qualquer aplicativo e enviam para a comissão organizadora. No final, a quilometragem será somada e definirá a colocação de cada atleta. A quantidade de atividades, local, distância e ritmo fica a critério de cada participante. “A corrida de rua está parada em função da quarentena e nós estamos tentando incentivar e movimentar nossos atletas de forma segura. Estamos fazendo com que as pessoas não se acomodem, mas isso deve ser feito de forma consciente, por isso o desafio é virtual”, destacou Garcia, um dos organizadores.

Este é o segundo desafio da quarentena, o primeiro foi em novembro e contou com mais de 100 competidores. “No primeiro desafio fizemos no formato presencial, com percurso definido, onde o atleta marcou horário e um fiscal comparecia para marcar o tempo, desta forma, conseguimos um excelente evento e com total segurança”, completou Rosinha, da equipe da organização.

Novo formato

O Segundo Desafio Quarentena mexeu com a galera, quando todos esperavam um percurso ou até mesmo uma prova presencial, a surpresa apareceu, somatória de quilometragem foi uma coisa inesperada, que deverá mudar a lista de favoritos. O desafio tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Bárbara Lopes e Tici Massoterapeuta.

O grupo Unidos e Fortes não tem recursos financeiros e depende de apoio para realizar estes eventos. Foram abertas 50 inscrições, sem custo para o participante, que esgotaram em apenas dois dias. Todos os atletas receberão medalha de participação e os cinco primeiros nas categorias masculino e feminino também ganharão troféus.

Quem quiser participar do grupo poderá entrar em contato com Garcia 99687-3105 ou Rosinha 99848-6379.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021