2 homens acusados de violência doméstica vão em cana. Casos aconteceram na mesma rua

Na tarde de terça-feira (19/09), a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência na rua Rio de janeiro, no Costeira, que inicialmente seria de violência contra mulher.

No local indicado pela chamada, um casal atendeu a equipe e o homem disse estar tudo bem, informação que foi confirmada pela sua companheira.

Horas depois, a Central da GMA recebeu um novo chamado, do mesmo endereço. A equipe retornou ao local e, desta vez, a mulher estava sozinha e relatou aos policiais que não tinha conseguido falar nada na primeira visita, por medo. Ela relatou ter sido agredida, mas disse que o agressor a ameaçou de morte, caso ela falasse alguma coisa.

A GMA fez rondas nas proximidades e conseguiu encontrar o homem. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Quebra de medida protetiva

No início da noite de segunda-feira (18), um homem foi preso pela GMA, depois de ter tentado entrar no condomínio onde sua ex- companheira reside. A mulher possui medida protetiva contra seu ex-companheiro, mas naquela noite ele tentou contato com ela, mesmo sendo proibido por ordem judicial.

Quando a equipe chegou no endereço da rua Rio de janeiro, o indivíduo se encontrava no portão do prédio. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão por ter quebrado a medida protetiva. Posteriormente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

