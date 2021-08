2° Torneio de Duplas de Pênaltis superou expectativas

Vencedores e a equipe organizadora do Torneio de Duplas de Pênaltis. Foto: divulgação

A 2ª edição do Torneio de Duplas de Pênaltis, realizado no domingo, 15 de agosto, no Mineiro Bate Bola, foi um sucesso, superando o resultado da edição anterior, contando com a participação de 28 duplas. No total foram realizadas 58 partidas, com mais de 100 gols. Os campeões foram Joni e André, que na 1ª edição tinham ficado na vice, eles também se destacaram com quase 100% de aproveitamento, errando apenas um pênalti. Joel e Pato ocuparam a 2ª posição, o 3º lugar ficou com o Billy e o Wendy e o 4º lugar com Gilmar e Maicon Maciel.

Os quatro primeiros colocados receberam troféus e premiações em dinheiro. O 1º lugar ganhou R$500,00 e 4kg de Costela do Marquinhos Costela, o 2º recebeu R$300,00, o 3º R$150,00 e o 4º colocado ficou com R$50,00. “Agradecemos a todas as duplas participantes e aos nossos patrocinadores, que tornaram essa competição possível”, comentou Emanoel.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021