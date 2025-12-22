Ratinho Júnior é o governador mais bem avaliado do Brasil. É o que indica levantamento feito em 20 estados pelo Real Big Data entre os meses de novembro e dezembro.

Ele tem 85% de aprovação entre os paranaenses após sete anos de gestão, resultado superior aos concorrentes ao Palácio do Planalto em 2026 na disputa contra o PT de Lula. Esse será um dos principais ativos do PSD na formação de chapas no ano que vem.

No Sul e Sudeste, os concorrentes diretos de Ratinho Junior não chegam a 70%: Tarcísio de Freitas aparece com 60% de aprovação e Eduardo Leite tem 62%. O que mais se aproxima do governador do Paraná é o chefe do Executivo do Espírito Santo, Renato Casagrande, com 75%.

Ratinho Junior e Ronaldo Caiado, de Goiás, têm as melhores avaliações, as piores aprovações estão no Norte e Nordeste. Wilson Lima (União Brasil), do Amazonas, tem 40%, e Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, tem 29%.

Confira o ranking dos governadores mais bem avaliados do Brasil, segundo a Real Time Big Data:

  • Ratinho Junior (PSD), Paraná – 85%
  • Ronaldo Caiado (União Brasil), Goiás – 85%
  • Helder Barbalho (MDB), Pará – 82%
  • Rafael Fonteles (PT), Piauí – 81%
  • Renato Casagrande (PSB), Espírito Santo – 81%
  • Jorginho Mello (PL), Santa Catarina – 75%
  • Fábio Mitidieri (PSD), Sergipe – 72%
  • Mauro Mendes (União Brasil), Mato Grosso – 70%
  • Paulo Dantas (MDB), Alagoas – 68%
  • Eduardo Leite (PSD), Rio Grande do Sul – 62%
  • Gladson Cameli (PP), Acre – 62%
  • Laurez Moreira (PSD), Tocantins – 62%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos), São Paulo – 60%
  • Cláudio Castro (PL), Rio de Janeiro – 54%
  • Elmano de Freitas (PT), Ceará – 54%
  • Raquel Lyra (PSD), Pernambuco – 50%
  • Jerônimo Rodrigues (PT), Bahia – 48%
  • Antonio Denarium (PP), Roraima – 44%
  • Wilson Lima (União Brasil), Amazonas – 40%
  • Fátima Bezerra (PT), Rio Grande do Norte – 29%