24ª Feira do Livro começa na sexta-feira (22) no Parque Cachoeira

A 24ª edição da Feira do Livro e o 9º Festival Literário de Araucária começam na próxima sexta-feira (22/08), no Parque Cachoeira e vão até o dia 29, com muitas atrações para o público. A abertura oficial na sexta está marcada para às 19h.

O espaço montado no Parque vai receber uma programação diversificada, com atividades culturais, estandes de vendas de livros, oficinas, bate-papos e praça de alimentação com food trucks. A entrada para o público é gratuita.

Autores e contadores de histórias estarão presentes no evento, que conta ainda com espetáculos teatrais, ações voltadas ao público infantil, jovens e adultos. Alguns dos destaques incluem desfile de cosplay, bate-papo com Guga Coelho (ator que interpreta o pai do Chico Bento), sessão de filme e o projeto Vestiba EnCena, que vai apresentar as obras solicitadas no vestibular da UFPR.

Programação já confirmada

Data Programação
22/08 – Sexta-feira 19h — Abertura oficial
19h30 — ator Giuseppe Oristiano encenará Pormenor de Ausência, um monólogo em homenagem a Guimarães Rosa
21h — Encerramento
23/08 – Sábado 09h — SESC: “Histórias de quem anda pelo mundo” com Os Tapetes Contadores de Histórias
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “Histórias de quem anda pelo mundo” com Os Tapetes Contadores de Histórias
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
15h30 às 17h30 — Atividades recreativas com a equipe da Biblioteca Pública Municipal (BIPA)
21h — Encerramento
24/08 – Domingo 15h30 — Desfile de Cosplay
18h — Palestra “O Autismo nos Olhos de um Sonhador”, com Wesley Borges – professor, escritor e palestrante. Lançamento do livro “A Dor do Autismo”, obra que emociona e inspira.
21h — Encerramento
25/08 – Segunda-feira 09h — SESC: “O Kamishibai vai Começar!” – Uma viagem lúdica pela cultura japonesa com Cia Koi
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “O Kamishibai vai Começar!” – Cia Koi
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
18h às 20h30 — Vestiba EnCena: “Liras de Marília de Dirceu”, “Poema Sujo”, “Odrible” e “Noites na Taverna”
21h — Encerramento
26/08 – Terça-feira 09h — SESC: “O Kamishibai vai Começar!” – Cia Koi
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “Histórias da Rainha Efigênia” – Espetáculo que celebra arte sustentável e cultura popular
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
17h30 — Grupo de Sopros e Percussão do Garoto Cidadão de Araucária
18h às 20h30 — Vestiba EnCena: “Quarto de Despejo”, “O Livro das Semelhanças”, “A Falência” e “O Sol na Cabeça”
21h — Encerramento
27/08 – Quarta-feira 09h — SESC: “Histórias da Rainha Efigênia” – Espetáculo que celebra arte sustentável e cultura popular
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “Histórias da Rainha Efigênia” – Reapresentação
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
15h — “Alices e o Coelho” – Espetáculo promovido pela Casa Eliseu Voronkov, com direção de João Álvaro de Jesus
19h30 — Bate-papo com Gilberto Gondro sobre as obras do vestibular da UFPR 2025
21h — Encerramento
28/08 – Quinta-feira 09h — SESC: “Grande Circo Grandevo” – Marionetes refletem sobre envelhecimento com poesia e humor
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “Grande Circo Grandevo” – Reapresentação
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
19h30 — Bate-papo com autores de Araucária
21h — Encerramento
29/08 – Sexta-feira 09h — SESC: “Grande Circo Grandevo” – Reapresentação
10h — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
13h30 — SESC: “Grande Circo Grandevo” – Reapresentação
14h30 — SESC: Oficina de Jogos Teatrais – Orientadora de Arte Educação Vânia Gomes
18h — Exibição do filme “Chico Bento e Goiabeira Maraviósa”**
19h30 — Bate-papo com Guga Coelho (ator que interpreta o pai do Chico Bento)
21h — Encerramento

• Os food trucks vão abrir diariamente a partir das 17h.

Prepare sua fantasia e venha brilhar no Desfile de Cosplay

Dentro da programação da Feira do Livro, no domingo, 24, às 15h30, acontece o Desfile de Cosplay. Os interessados em participar poderão se inscrever no próprio dia do evento, a partir das 13h, na Casa das Palavras Brincantes, localizada na entrada do parque. O desfile é aberto a todas as idades e promete reunir interpretações marcantes de personagens de filmes, séries, games, quadrinhos e animações.

A condução do evento ficará a cargo de Deodato Araújo (foto), colaborador da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e cosplayer atuante desde 2019, conhecido por personagens como Jafar. Ele já participou de diversos eventos geek e costuma integrar o corpo de jurados em competições de cosplay.

Foto: Divulgação