2ª Cia da Polícia Militar de Araucária tem novo comandante

O 1º Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, 38 anos, é o novo comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araucária. Ele substituiu o capitão Gantzel, que passou a fazer parte do quadro de oficiais do 17º Batalhão da PM, em São José dos Pinhais. O Tenente Francimar também atuava na sede de São José dos Pinhais, ele era o Chefe da Sessão de Justiça e Disciplina. E além desse cargo, já passou por unidades policiais em outras cidades do Paraná.

Ao assumir um posto de comando, considerado um cargo de confiança dentro da corporação e também um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, o Tenente Francimar declarou que se sente desafiado. Policial militar há 13 anos, antes de entrar na PMPR ele serviu o Exército por 6 anos e toda a experiência e conhecimentos que adquiriu ao longo da carreira, declarou que colocará em prática nesse novo cargo.

“Tão logo assumi o comando em Araucária, em 12 de junho, procurei estreitar relações com as demais forças policiais, estabeleci contatos com entidades empresariais e outros setores, para que juntos possamos trabalhar em prol da segurança do Município. Estou focado nesse objetivo. Aqui na 2ª Cia temos uma ótima equipe, com policiais dispostos a dar o melhor de si, e com certeza isso será um facilitador para que possamos realizar nosso trabalho da melhor forma possível”, afirmou. O novo comandante adiantou ainda que uma das suas principais metas é buscar reduzir o tempo de resposta nos chamados de ocorrências.

Foto: Marco Charneski.

