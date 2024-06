2ª Copa Planalto de Futsal promete grandes disputas nas quartas de final

A 2ª Copa Planalto de Futsal, organizada pela MH Eventos, entrou nas quartas de final.

No próximo sábado, 15 de junho, a competição receberá quatro partidas que prometem movimentar os torcedores que comparecerem na quadra do Planalto.

Até aqui as rodadas tem sido bastante disputadas e na última delas não foi diferente. Os resultados foram os seguintes: Planalto 7 X 5 Projeto Futuro, Viracopo 3 X 5 Caneladas, River FC 3 X 1 Metralhas e Magnópolis 1 X 8 Zona Leste.

A equipe do Metralhas segue na liderança do Grupo A com 9 pontos, seguida pelo Projeto de Olho no Futuro com 9 pontos, Caneladas está em terceiro com 1 ponto e o Magnópolis ainda não pontuou. No Grupo B, o time do Planalto é o líder com 9 pontos, River está em segundo com 7 pontos, Zona Leste em terceiro com 6 pontos e em quarto está o Viracopo, com 3 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.