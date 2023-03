2ª Copa Tião Calado vai começar no dia 19 de março

Para os torcedores que estavam com saudades das disputas acirradas da Copa Tião Calado, a 2ª edição está à caminho. Na próxima sexta-feira (03/03), às 20h, será realizado o arbitral da competição, na sede do Araucária FC, onde serão sorteadas as chaves e definida a tabela dos confrontos. A previsão de início é 19 de março e os primeiros jogos serão realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

A 1ª edição da Copa contou com a participação de 18 times, teve início em 31 de outubro de 2021 e terminou no dia 6 de março de 2022. O campeão foi o time do Jatobá FC.

O campeonato é organizado pelo Luiz Artur Costa (Luizinho) para homenagear um dos maiores desportistas e um grande entusiasta do futebol araucariense, Tião Calado. “As expectativas para esta edição são as melhores possíveis e esperamos superar o sucesso da primeira, levando excelentes jogos para os torcedores”, disse Luizinho.