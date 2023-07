2ª edição da Copa Inverno Araucária estreou com muitos gols

O Estádio Pedro Nolasco Pizatto recebeu no domingo (02/07) a estreia da Copa de Inverno, organizada pelo desportista Jamil, que nesta 2ª edição reúne 10 equipes. São elas: Projeto De Olho no Futuro, Panterões, Grêmio, Celtics, Everest, Santa Clara, Projeto Vencer, PSG, Tupy e América.

Na primeira rodada teve chuva de gols em campo. O Projeto Vencer aplicou uma goleada sonora de 12X1 no PSG, o Grêmio também goleou o Celtics em 7X0, o Everest ganhou de 2X1 do Santa Clara. Já os times do Panterões e De Olho no Futuro empataram em 3X3. Acompanhe os jogos da próxima rodada, que serão realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

2ª rodada da Copa Inverno sábado (09/07)

9h – PSG Araucária X Grêmio

11h – Santa Clara X Panterões

13h – Celtics X Instituto Everest

15h – América X Tupy

Folgam na rodada: De Olho no Futuro e Projeto Vencer

