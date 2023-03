2ª edição do Hydra Araucária será na Praça da Bíblia e terá várias atrações para o público

A 2ª edição do Hydra Araucária está chegando com muitas atrações e jogos para o pessoal se divertir. O evento será no domingo, 19 de março, na Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha. A programação começa a partir das 13h e promete movimentar os amantes do universo geek. A organização é do grupo Fênix, com participação especial do Universe Geek. A entrada será gratuita para a população.

Serão mais de 10 estandes de venda, entre eles Templo do Rock, Araucária Coleções, Cruel Games, A Fábrica dos Presentes, Black Quadros e Different World. Entre as atrações estão os fliperamas; simulador de carro (vídeo game); lojas com produtos de anime, filme, série, etc; show com DJ; Sword Play (jogo com espadas de espuma); RPG de mesa (jogo de tabuleiro); workshop de maquiagem; e o tão esperado concurso de cosplay, com premiações para os primeiros colocados nas categorias adulto, juvenil e infantil. “São muitas atrações, para os mais diversos públicos. Esperamos todos vocês lá”, convidam os organizadores.

Para mais informações, acesse o Instagram dos grupos @Fenix_Hydra_Araucaria e @UniverseGeek.

Edição nº.1353.