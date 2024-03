2ª Feira do Agricultor do Colégio Estadual de Campo Guajuvira será neste sábado (9)

A 2ª edição da Feira do Agricultor do Colégio Estadual de Campo acontece no próximo sábado (09/03), das 10h às 15h, na própria instituição, localizada na a Rua Pedro Czanowski, 511, no Distrito de Guajuvira. O evento é organizado pelos alunos do Curso Técnico em Agronegócio e será aberto à toda comunidade araucariense.

A feira vai comercializar produtos do campo, como hortifrutigranjeiros, derivados do leite (queijos e doces), geleias e artesanato local. Alguns órgãos e empresas municipais estarão presentes, como o Procon, que estará à disposição dos visitantes para esclarecer dúvidas com relação aos direitos dos consumidores, e o Sicredi, que apresentará os benefícios de uma cooperativa de crédito. A ACIAA e a Sulpar – Concessionaria Toyota também confirmaram presença no evento.

Além de todo conhecimento teórico, a realização da Feira visa promover a comercialização de alimentos produzidos na comunidade local, obter recursos financeiros para subsidiar o transporte dos estudantes em visitas técnicas e/ou comissões de formaturas. “A feira é um projeto pedagógico interdisciplinar que traz uma série de benefícios educacionais. Proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades, como trabalho em equipe, liderança, comunicação, negociação, organização de eventos e resolução de problemas, e ainda exercita a criatividade e a inovação ao planejar e implementar diferentes atividades. Também estabelece uma conexão entre a escola e a comunidade local. Os alunos podem interagir com produtores, fortalecendo os laços comunitários, promovendo a conscientização sobre a importância da agricultura”, explicam as professoras Daniela e Gracieli.

Entre os demais aspectos positivos, a feira permite ainda que os alunos compreendam a importância da agricultura sustentável, o uso responsável dos recursos naturais e a conservação do meio ambiente, aprendendo sobre os impactos dos defensivos agrícolas, e os benefícios dos alimentos orgânicos para a saúde e para o planeta.

