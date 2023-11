2ª Feira Sabores das Colônias será entre os dias 06 a 10/12 no Parque Cachoeira

A segunda edição da Feira Sabores das Colônias está chegando aí! Com um dia a mais no calendário, a pedido dos araucariense, o evento deste ano acontece entre os dias 6 e 10 de dezembro (de quarta a domingo), no Parque Cachoeira, com entrada gratuita. No ano passado, a feira reuniu cerca de 80 mil visitantes e este ano a expectativa é superar esta marca.

Nesta edição a feira vem com algumas mudanças, tudo para tornar o evento ainda mais atrativo. O número de expositores aumentou – serão em torno de 150 comercializando produtos artesanais como queijos, pães, geleias, sorvetes, doces e muitos mais, além de hortifrutti, artesanato, flores e plantas ornamentais. Também haverá um espaço gourmet para que o público fique à vontade e possa experimentar os itens alimentícios de consumo imediato.

Os visitantes terão à disposição ainda, várias opções de lanches na praça de alimentação com food trucks, que iniciará as atividades no dia 06/12 e seguirá até 23/12. E como a feira acontece próximo ao Natal, haverá atrações alusivas à data, como a Casa do Papai Noel.

Seja um expositor!

Vale lembrar que uma das regras para expor na Feira Sabores é ser morador de Araucária. Desta forma, o produtor é incentivado e reconhecido, pode ter uma renda extra no fim do ano e ainda consegue expandir sua rede de clientes.

Este é o caso de Zulma Bravos, que participou da 1ª Feira e este ano participará novamente com seus doces finos. “Consegui fazer uma renda extra em 2022, fiquei conhecida e minha clientela aumentou. Com a feira obtive um lucro que possibilitou novos investimentos no meu negócio e consequentemente aumento da minha renda”, contou a empreendedora.

Zulma comentou que neste ano trabalhará ainda mais para atender a demanda, pois pretende levar o dobro de produtos, inclusive novos doces que prometem fazer sucesso.

Irene Cyulik, que também participou da feira em 2022, estará presente novamente neste ano levando suas orquídeas e folhagens. Ela disse que a primeira participação foi um sucesso, conseguiu ´ótimas vendas e difundiu ainda mais seu orquidário. “Valeu a pena, tive novos clientes depois da feira”, destacou.

Serviço

A 2ª Feira Sabores das Colônias acontece entre os dias 6 a 10 de dezembro (quarta a domingo), das 10h às 22h, no Parque Cachoeira. A entrada é gratuita.

Foto: Carlos Poly / SMCS

