2ª Quinta Gaúcha do Rancho Scherreier atraiu público expressivo e foi um sucesso

O Rancho Scherreier, que integra o roteiro turístico Caminhos de Guajuvira, está sempre inovando para oferecer aos seus clientes o melhor da culinária brasileira, além de apresentar em seu palco atrações artísticas dos mais diversos estilos. No dia 15 de agosto, o Rancho Scherreier, juntamente com o Grupo Estância Araucariense, realizou a 2ª Quinta Gaúcha, trazendo o show do Grupo Rodeio para abrilhantar o evento.

Foto: Divulgação. O Grupo Rodeio abrilhantou o Jantar Campeiro.

Cerca de 250 pessoas participaram do jantar campeiro, regado a uma saborosa costela fogo de chão, embalada ao som acústico do Grupo Rodeio. “Estamos sempre recebendo atrações no nosso palco e a cada evento as pessoas saem mais satisfeitas. E temos muitas novidades chegando por aqui. Acompanhe nossas redes sociais ‘Rancho Scherreier’, para não perder nada”, convida o proprietário Eusébio Scherreier.

Foto: Divulgação. Eusébio Scherreier, Regis Marques e Guilherme Marques.

Segundo ele, este tipo de evento é totalmente diferente dos bailes, porque permite que os artistas fiquem em contato direto com o público, interagindo durante os shows. “Além disso, nosso ambiente é 100% familiar”, completou.

Serviço

O Rancho Scherreier atende para almoço nas quintas, sextas, sábados e domingos, sempre com cardápios especiais. Mais informações e reservas pelo fone (41) 99526-9108. O endereço do local é Rua Euclides Gonçalves, 2400, área rural de Boa Vista.