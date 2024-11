2ª rodada da Copa Verão teve uma goleada e equilíbrio nos demais jogos

Três confrontos da segunda rodada da Copa Verão, realizados no domingo (17/11), foram marcados por placares equilibrados, com exceção de uma das partidas, onde o Grêmio aplicou 6×2 em cima do Gapar.

Nas demais partidas, o Projeto Vencer ganhou do Parceria por 4×3, o Malucos venceu o Santa Clara por 1×0 e o União Tupi venceu o Vila Sossego por 1×0. Os times do América e do Unidos da Vila folgaram na rodada.

No próximo domingo (24/11), o Estádio Sebastião Calado (Pizatto) recebe a terceira rodada da Copa Verão, com mais quatro jogos, que prometem muitos gols. Acompanhe na tabela.

