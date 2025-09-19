Após prender um homem que estuprava e mantinha a enteada no início desta semana (dia 16), a Delegacia da Mulher de Araucária prendeu mais um abusador nesta quinta-feira (18). A prisão foi de um homem de 36 anos, acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma adolescente de 17 anos. Ele foi preso em flagrante no bairro Capela Velha.

Para o delegado responsável pelo caso, Eduardo Kruger, a prisão realizada no dia 16, no outro caso de violência, pode ter encorajado a jovem a denunciar os abusos sofridos.

A vítima compareceu à delegacia nesta quinta-feira acompanhada da mãe e relatou que os abusos começaram quando ela tinha cerca de 12 anos, tendo o último ato ocorrido na noite anterior. Diante do relato, e entendendo que ainda se tratava de situação de flagrante, a equipe policial se deslocou até o endereço do suspeito e efetuou a prisão. O homem não apresentou resistência.

Em depoimento, a mãe da adolescente contou que também era vítima de agressões por parte do então marido, situação que a levou a fugir para outro estado no passado. Segundo ela, ao tomar conhecimento dos abusos contra a filha, decidiu procurar imediatamente as autoridades policiais.

O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia que deverá ser realizada ainda na tarde dessa sexta-feira (19).