2º Network sobre Violência Doméstica trará nomes importantes para palestrar sobre o tema

O Projeto Ressignificando Histórias de Rosas, com apoio do Conseg Araucária e da Aeciar, promoverá no próximo sábado, 31 de agosto, às 15h, o 2º Network sobre Violência Doméstica. O evento acontece na Aeciar, localizada na Av. das Araucárias, 5005, bairro Chapada e contará com palestras e debates importantes sobre o tema e um delicioso coffee break.

Palestrantes renomados foram convidados a falar sobre o tema, como Clemilda Santiago Neto, Assessora da Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Estado do Paraná; Cristiane Yared, Assessora do Empreendedorismo Feminino da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná; Dr.ᵃ Débora Cassiano Redmond, Juíza da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais.

Ainda entre os palestrantes estão Márcia Huçulak Deputada Estadual; Sandra Prado, Coordenadora Geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba; Consultora de Moda e Imagem Pessoal Clara Belline e o Advogado e Professor Criminal Jackson Balhs.

