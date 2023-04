2º POPLAR e festa em comemoração aos 25 anos de O Popular foi sucesso

O último feriadão foi marcado pela mega festa do 25º aniversário do jornal O Popular, que aconteceu paralelamente à 2ª edição do PopLar – Feirão de Imóveis de Araucária, no Parque Cachoeira. Foram três dias (21, 22 e 23/04) de muitas oportunidades e diversão para toda a família araucariense, que atendeu ao convite, compareceu em peso e manifestou toda sua alegria.

A festa superou todas as expectativas e foi um verdadeiro sucesso. O público acompanhou shows com diversos artistas locais, apresentações culturais, brincadeiras, culto ecumênico, missa, aulão de move dance, robozão gigante, pipoca e algodão doce de graça e ainda se deliciou com os pratos da praça de alimentação.

No feirão de imóveis, empresas conceituadas no setor, de Araucária e região, trouxeram especialmente para o evento, excelentes oportunidades para quem estava em busca da casa própria. A Caixa Econômica e financeiras também marcaram presença no feirão, oferecendo suporte aos clientes, com simulações de financiamento.

Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (21), o púbico foi chegando no parque para se divertir nos brinquedos infláveis, no simulador de corrida e no Monster Pop Truck, e à tarde teve muito show, para todos os gostos musicais. No sábado (22) e no domingo (23) a festança continuou, com muita diversão e sorteios promovidos pelos expositores do 2º PopLar. O Jornal O Popular também sorteou um caminhão de prêmios para fechar o evento com chave de ouro.

Edição n. 1360