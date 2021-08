2º Torneio de Duplas de Pênaltis será no dia 15 de agosto e inscrições estão abertas

Foto: divulgação

O 2° Torneio de Duplas de Pênaltis já tem data marcada para acontecer: 15 de agosto, às 9h, no Mineiro Bate Bola. A primeira edição do campeonato, realizada em 2019, teve a participação de 22 duplas e foi um sucesso. O organizador Emanoel dos Santos, disse que a expectativa para esta edição é ainda maior. “Sabemos das restrições da pandemia, mas é uma competição com pouco contato entre os jogadores, já que são apenas dois em cada time. Esperamos reunir 32 equipes, que serão divididas em grupo, onde todos jogam contra todos, com direito a três cobranças cada”, explica.

As inscrições já estão abertas, no valor de R$ 60,00 por dupla, e seguem até o dia 10 de agosto. “Quando as inscrições encerrarem, criaremos um grupo de whatsapp, onde serão repassados o regulamento da competição, recomendações e outras informações”, disse o organizador.

Premiações

Os quatro primeiros colocados do 2° Torneio de Duplas de Pênaltis receberão premiações em dinheiro + troféu. O 1º lugar levará R$ 500,00, o 2º ficará com R$ 300,00, o 3º com R$ 150,00 e o 4º colocado com R$ 50,00. Inscrições e mais informações poderão ser obtidas pelo fone/whatsapp (41) 99811-5257, com Emanoel.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021