O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na quinta-feira, 9 de outubro, os resultados preliminares acerca de Trabalho e Rendimento identificados pelo CENSO 2022. Os números estão estratificados por municípios e mostram que 29,72% dos moradores de Araucária trabalham em cidade diversa daquele em que reside.

Os números mostram ainda que 56,83% dos araucariense trabalha no próprio Município. 11,76% trabalha em casa mesmo. Outros 1,67% trabalham em mais de um município.

O IBGE também apresentou os dados acerca dos meios de transporte mais utilizados pelos araucarienses para chegar ao trabalho e, ao contrário do que muitos imaginam, a maioria faz uso do automóvel para isso.

São 27.527 araucarienses que vão trabalhar de carro, o que equivale a 43,15% do total. Já os que vão trabalhar de ônibus somam 22.981, o que equivale a 36,02%. Já os que vão de bike somam 2,18%, de motocicleta 6,15% e a pé 9,27%.

O levantamento também calculou o tempo médio que esses trabalhadores levam para chegar ao local de expediente. A grande maioria leva entre 16 e 30 minutos para estar em seu posto. Já os que levam mais de duas horas somam 1,5%.

Segundo o IBGE, a análise desses dados é de extrema importância para entender o comportamento da sociedade e também para que o poder público, em todas as suas esferas, planeje suas políticas públicas. “O quanto nós nos deslocamos no dia a dia é muito relevante para a dinâmica de vida de cada um de nós e para a qualidade de vida da população. O quanto eu gasto e quanto eu me desgasto nos meus deslocamentos cotidianos. E com uma população cada vez mais urbana, nós somos mais afetados por esse processo de mobilidade que fazemos diariamente”, explicou Gustavo Cayres, diretor-adjunto de Geociência do Instituto.

Os dados completos do levantamento divulgado pelo IBGE estão disponíveis no site www.censo2022.ibge.gov.br/panorama

