31ª Feira do Peixe segue nesta quinta-feira (06) com muitas atrações para o público

Você que ainda não visitou a 31ª edição da Feira do Peixe Vivo ainda tem esta quinta-feira (06) para fazê-lo. O evento acontece no Parque Cachoeira, das 8h às 22h, com entrada gratuita. Além das 15 barracas de piscicultores de Araucária, o público poderá acompanhar algumas apresentações culturais. Nesta quinta terá o show de Edy Junior e Fael, das 18h às 19h, das 19h15 às 19h50 será a vez da apresentação do Coral Adventista e logo após o grupo Viraduavesso fará uma apresentação musical, das 20h às 22h.

Além dos shows, os visitantes também poderão aproveitar a praça de alimentação com food trucks e fazer compras de hortifrutis. Sobre a venda de peixes, serão disponibilizadas espécies como carpas e bagre africanos a R$ 17,00 o quilo; tilápia R$ 18,00 kg; jundiá e catfish R$ 22,00 kg. A limpeza (opcional) tem uma taxa de R$ 3,50 por quilo. A venda de peixes acontece até às 21h.

A Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) estará na Feira realizando inspeção sanitária e assegurando o abate humanitário dos animais.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1357