32ª edição da Feira do Peixe Vivo será nos dias 27 e 28 de março

A 32ª Feira do Peixe Vivo de Araucária será nos dias 27 e 28 de março, trazendo para o público a tradicional venda de pescados para a Semana Santa, além de outros espaços para compras e entretenimento. A feira será no Parque Cachoeira e vai funcionar das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Participarão desta edição 20 piscicultores, que irão vender variadas espécies de peixes. Alguns preços serão tabelados, a exemplo das carpas (capim, cabeçuda, húngara) e do bagre africano, cujo quilo vai custar R$ 18,00. A tilápia estará por R$ 19,00/kg, jundiá e catfish a R$ 23,00/kg. O valor das demais espécies ficará a critério de cada produtor.

Os visitantes que comprarem peixes na feira terão a opção de levá-los para a seção de limpeza e aguardar a finalização. A Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), responsável pela organização do evento, estará presente na Feira realizando a inspeção sanitária e assegurando que o abate humanitário seja feito da maneira correta. O método garante que o animal seja abatido sem dor e sem sofrimento.

Além da comercialização de peixes, a feira terá mais atrações para o público araucariense, como praça de alimentação com cerca de 20 food trucks, amplo espaço coberto para a venda de diversos produtos artesanais de Páscoa, 50 stands de hortifruti e ainda opções de comidas rápidas.

É importante lembrar ao consumidor para levar caixa térmica a fim de garantir a manutenção da temperatura e transporte adequado dos peixes que forem comprados.