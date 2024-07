3ª Copa Inverno começa no domingo (21) com quatro jogos

Chegou o dia da estreia da terceira edição da Copa de Inverno. Será no próximo domingo (21/07), com quatro jogos, e todos vão ter como palco o Estádio Sebastião Calado. Este ano, 11 times participam da competição, formando duas chaves: Chave A – Celtics, Projeto Vencer, Evereste e Tupy; e Chave B – Araucity, Jatobá, América e De Olho no Futuro.

Segundo o organizador da competição, Jamil de Jesus, haverá premiações para os três times vencedores, eles irão ganhar troféus e medalhas, assim como o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

1ª rodada domingo (21/07)

9h – Celtics X Araucity 11h- Projeto Vencer X América 13h15 – Instituto Everest X Jatobá 15h15 – Tupy X De Olho no Futuro Local dos jogos Estádio Sebastião Calado

Edição n.º 1424