3ª Copa Tião Calado estreia no domingo (18) no Estádio Pedro Nolasco Pizzatto

A 3ª Copa Tião Calado vai começar e as expectativas do organizador Jamil de Jesus dos Santos são as melhores possíveis, já que nas duas edições anteriores o campeonato foi um sucesso.

O arbitral aconteceu no dia 2 de fevereiro, com 11 times confirmados, exatamente a mesma quantidade de participantes da Copa anterior.

Na Chave A estão as equipes do Seleto, América, De Olho no Futuro, Santa Clara, Tupy e Parceiros; e na Chave B estão o Grêmio, Projeto Vencer (campeão da 2ª edição), Araucity, Instituto Evereste e Panterões. Os três primeiros colocados, assim como o artilheiro e o goleiro menos vazado, vão receber troféus e medalhas.

Todos os jogos da Copa serão realizados no Estádio Pedro Nolasco Pizzatto. Acompanhe as partidas da rodada de estreia:

Domingo 18/02 – Jogos da Chave A

9h – Seleto X América

11h- De Olho no Futuro X Santa Clara

13h- Panterões X Grêmio

15h- Araucity X Projeto Vencer