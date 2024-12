3ª edição da Feira Sabores das Colônias será entre os dias 5 e 8 de dezembro

A Feira Sabores das Colônias está chegando! A terceira edição acontecerá entre 5 e 8 de dezembro, no Parque Cachoeira, onde o público também poderá acompanhar as atrações do Natal Iluminado. O evento que valoriza os produtores rurais e artistas do Município atraiu no ano passado um público de 130 mil pessoas e fez movimentar cerca de R$6 milhões na economia local.

A Feira de 2024 terá em um dos pavilhões com 84 stands para comercialização de artesanatos e produtos coloniais. O outro espaço será voltado para exposição e venda de hortifrutis, flores, entre outros produtos. Nos dias 5 e 6 de dezembro, o evento será das 16h às 22h e nos dias 7 e 8 de dezembro, será das 10h às 22h. A entrada no Parque Cachoeira é livre para todos.

A Praça de Alimentação funcionará de 5 a 22 de dezembro e estão previstos 23 food trucks, com opções diversas, em ampla área coberta. Além disso, o local também receberá apresentações culturais.

Natal Iluminado

As atrações de final de ano do Natal Iluminado terão vários shows para divertir e animar os araucarienses. Entre os dias 05 a 22 de dezembro, haverá atrações tanto para o público infantil, quanto para a família toda. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável por organizar a lista das atrações culturais, reforça que os shows são abertos ao público e gratuitos.

Confira o cronograma das atrações:

Dia 05/12 (5ª feira)

14h às 17h – Espetáculo Circoon (palhaço com mágica andando pelo Parque)

19h: Banda Abordagem Acústica (show sertanejo) na Praça de Alimentação

Dia 06/12 (sexta-feira)

14h às 20h – Espetáculo Circoon

19h: Show sertanejo Laura Kalil na Praça de Alimentação

Dia 07/12 (sábado)

14h às 20h – Espetáculo Circoon

16 h – Banda de Sopros e Percussão (Projeto Garoto Cidadão) no Caminhão Palco da Fundação CSN

19h – Fernando Netto (Show sertanejo) no Caminhão Palco da CSN

Dia 08/12 (domingo)

14h às 20h – Espetáculo Circoon

16 h – Apresentação do Coral Municipal na Praça de Alimentação

17h30 – Show sertanejo com a dupla Jonas e Joel na Praça de Alimentação

20h – Show sertanejo com André Di Barros na Praça de Alimentação

13/12 (sexta-feira)

19h – Show de Pop Rock com o artista Aurélio Carvalho na Praça de Alimentação

14/12 (sábado)

16h30 – Show sertanejo com Fernando Netto na Praça de Alimentação

19h – Show sertanejo com a Banda Abordagem Acústica na Praça de Alimentação

15/12 (domingo)

16h30 – Show de MPB com Patrícia Santos na Praça de Alimentação.

19h – Show sertanejo com Jonas e Joel na Praça de Alimentação

20/12 (sexta-feira)

19h – Show de Pop Rock com Aurélio Carvalho na Praça de Alimentação

21/12 (sábado)

19h – Show sertanejo com Fernando Netto na Praça de Alimentação

22/12 (domingo)

19h – Show de MPB com Patrícia Santos na Praça de Alimentação

Edição n.º 1443.