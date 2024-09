3ª edição: Projeto Vencer é bicampeão da Copa Inverno

O Projeto Vencer sagrou-se bicampeão da 3ª Copa Inverno, com a vitória de 5×2 sobre o Jatobá. A decisão do título aconteceu no domingo (08/09), no Estádio Sebastião Calado e os torcedores compareceram em peso para torcer pelos seus times favoritos. Na disputa do 3º lugar, o Araucity levou a melhor após vencer o Everest nos pênaltis. O jogo terminou em 1×1 no tempo normal e 5×4 nas penalidades.

No jogo que definiu o campeão, o Projeto Vencer saiu ganhando de 1×0 com o gol de Paulinho, liderando o placar no primeiro tempo. No segundo tempo o jogador Paulinho abriu 2×0 e na sequência Mateus foi o autor do terceiro gol. O Jatobá reagiu com o jogador Bagage, que marcou o primeiro gol. Carlinhos abriu mais um para o Projeto, que fez 4×1, porém Bagage marcou o segundo gol do Jatobá, tentando uma recuperação para o time. No entanto, o Projeto foi superior em campo e Carlinhos marcou seu segundo gol, fechando o placar em 5×2.

“As duas equipes buscaram o placar desde o início do jogo e o primeiro tempo foi bem equilibrado. No segundo tempo a equipe do Jatobá saiu para o jogo e o Projeto se aproveitou e fez 3×0, depois disso foi lá e cá”, disse Jamil de Jesus, organizador da competição.

O goleiro menos vazado foi o Pará, do Araucity, e o artilheiro foi o Mateus, do Projeto Vencer. O atleta Vagninho também recebeu o troféu honra ao mérito por ter participado de 7 finais de campeonatos.

“Quero parabenizar todas as equipes participantes da 3ª Copa Inverno, principalmente as duas equipes que fizeram a final. Foi um excelente jogo e podem aguardar que em breve lançaremos a 2ª Copa Verão”, declarou Jamil.

