3ª rodada da Copa Verão apresentou bons jogos e muitos gols

No domingo (24/11), aconteceu a terceira rodada da Copa Verão, com quatro jogos e muitos gols. O Projeto Vencer goleou o União Tupi por 6×0, o América venceu o Parceria por 2×1, Santa Clara e Unidos da Vila empataram em 1×1 e o Grêmio ganhou do Malucos por 4×1. Todas as partidas foram realizadas no Estádio Sebastião Calado.

Para o organizador da competição, Jamil de Jesus, foi mais uma rodada de bons jogos e muitos gols. “Assim como vem ocorrendo desde o início da competição, muitas torcidas foram ao estádio e prestigiaram suas equipes. Esperamos que isso se repita nas próximas rodadas”, declarou o desportista.

No próximo domingo (01/12), acontece a quarta rodada da Copa Verão, com mais quatro jogos. Acompanhe na tabela.

Edição n.º 1443.