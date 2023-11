3ª rodada da Copa Verão Projeto Vencer registrou 23 gols em apenas 4 jogos

A terceira rodada da Copa Verão do Projeto Vencer registrou uma média de oito gols por partida. Isso mesmo! Foram 23 no total e os torcedores foram à loucura com as inúmeras vezes que a rede balançou no último domingo (20/11), no campo do Tropical.

O América venceu o Instituto Evereste por 6X4, o Santa Clara ganhou do Tupy por 4X3, o Projeto Vencer ganhou do projeto De Olho no Futuro por 4X2 e na única partida sem gols o Grêmio e o Gapar empataram em 0X0.

Após esta rodada a classificação do Grupo A ficou da seguinte forma: 1º Projeto De Olho no Futuro com 6 pontos, 2º Grêmio com 4, em 3º Santa Clara com 3 e o Instituto Evereste ainda não pontuou. No Grupo B o Projeto Vencer está em 1º com 9 pontos, América em 2º com 6, Gapar em 3º com 4 e o Tupy está em 4º com 3 pontos. Acompanhe os jogos da quarta rodada.