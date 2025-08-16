O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025, fez uma pequena pausa para comemorar o Dia dos Pais (10/08), mas estará de volta no próximo domingo (17), com os jogos da terceira rodada. A competição organizada pela Liga Desportiva de Araucária está movimentando os clubes de futebol amador da cidade.

Até esse momento do campeonato, a classificação está da seguinte forma: Chave A é liderada pelo Toronto que tem 4 pontos, em 2º está o Parceria com 4 pontos, 3º Tropical com 1 ponto e 4º o Beira Rio com 1 ponto; Chave B liderada pelo América com 4 pontos, 2º Everest com 4 pontos, 3º Malucos com 3 pontos e em 4º o União Tupi que ainda não pontuou; Chave C tem como líder o Projeto Vencer com 6 pontos, em 2º está o Ajaxcic com 6 pontos, 3º lugar empatado entre Atletico e Coimbra que ainda não pontuaram. Acompanhe os confrontos da terceira rodada.

3ª RODADA – DOMINGO (17/08)

Estádio Sebastião Calado – Grupo A
13h30 – Tropical X Toronto
15h30 – Beira Rio X Parceria

Campo do Tropical – Grupo B
13h30 – América X Malucos
15h30 – Everest X União Tupi

Estádio Municipal Emílio Gunha – Grupo C
13h30 – Projeto Vencer X Ajaxcic
15h30 – Coimbra X Atletico