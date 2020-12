3º Seminário das redes de proteção acontece nesta sexta-feira

Compartilhe esta notícia

Nesta sexta-feira, 11 de dezembro, às 10h, acontecerá o 3º Seminário das redes de proteção do município. Dessa vez, a edição será on-line e terá como tema “A realidade da Rede de Proteção em Tempos de Pandemia”. A rede de proteção é uma articulação entre diversas instituições, incluindo a Prefeitura, por meio de secretarias que atuam na garantia de direitos de diversos grupos, entre eles, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e mulheres. O seminário será transmitido pelo canal do Youtube da Secretaria Municipal de Educação Araucária.

A programação do evento prevê três palestras: “A importância da Rede de Proteção”, com o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná David Kerber de Aguiar; “Desafios para Proteger as Crianças em Tempos de Pandemia: Caminhos percorridos pela Força-Tarefa Infância Segura do Paraná”, com a mestre em Educação, doutora em Tecnologia e Sociedade Cineiva Campoli Tono; e “A infância e o uso de tecnologias digitais em tempos de pandemia”, com a psicóloga, psicopedagoga e doutoranda em Educação Roseane Bernartt.

A organização do evento informou que haverá certificado de três horas, concedido pela Secretaria Municipal de Saúde, e que o formulário para avaliação será aberto durante o seminário e ficará disponível até às 12h do dia 14.

Texto: PMA