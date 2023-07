3º Torneio da Amizade reuniu cerca de 300 pessoas no campo do Jatobá

O 3º Torneio da Amizade entre os projetos sociais Instituto Schnorr, Vencer e De Olho no Futuro (Jatobá FC) foi realizado no último final de semana, com a presença de cerca de 300 pessoas, 160 eram alunos dos projetos participantes. O evento aconteceu no campo do Jatobá e contou com quatro jogos, nas categorias Sub9, Sub11, Sub13 e Sub15.

No Sub9 o Projeto De Olho no Futuro ganhou do Instituto Schnorr/Projeto Vencer por 3X1. No Sub11 a vitória foi do Instituto/Projeto Vencer que fez 5X1 em cima do De Olho no Futuro. No Sub13 o Instituto/Projeto Vencer ganhou do projeto De Olho no Futuro por 2X0 e no Sub15 o projeto De Olho no Futuro goleou o time do Instituto/Projeto Vencer por 6X1.

Após os jogos foram distribuídos lanches, algodão doce e refrigerantes para as crianças e jovens que jogaram, em parceria entre o Projeto Vencer e o Instituto Schnorr, com recursos do FIA Municipal e do projeto De Olho no Futuro e ainda contou com apoio da comunidade. “Foi um evento maravilhoso, onde a interação entre as crianças e jovens foi o fator mais importante”, disse um dos organizadores.

Edição n. 1370