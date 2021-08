4° Festival de Arte e Gastronomia chega ao seu último fim de semana em Araucária

Os pratos serão avaliados pelos clientes dos estabelecimentos. Foto: Everson Santos

Considerado o principal evento do setor cultural e gastronômico da cidade, a 4ª edição do Festival de Arte e Gastronomia, organizado pela Casa Eliseu Voronkoff, está chegando ao fim. A programação de encerramento do evento começa na quinta-feira, 12 de agosto, em uma live, comandada pelo grupo Buda Bong, na página oficial do festival no Facebook. No domingo, 14, os araucarienses vão relembrar os melhores momentos do festival e conhecer ao vivo o prato vencedor da disputa gastronômica que fez a alegria da galera.

Diante do cenário criado pela Covid-19, o evento realizado consecutivamente há quatro anos, precisou passar por mudanças. Nesta edição, o festival gastronômico optou pela venda simultânea dos pratos pelo delivery e presencialmente, para que todos pudessem provar as opções e participar da votação, com segurança. A alteração, segundo Ana Paula Frazão, produtora do evento, foi bem recebida pelo público. “O evento repercutiu muito bem, despertou o interesse da imprensa do Estado e a interação do público, mesmo on-line, vem sendo significativa’’, explica.

A competição criada pelo selo de melhor prato da cidade movimentou o evento. Oito bares e restaurantes criaram receitas exclusivas, para todos os gostos, a preço único de R$ 29,90. O festival contou ainda com a apresentação de grandes nomes da música local em lives no Facebook, como Cavalo Baio e os Pinho, o cantor e compositor André di Barros, Folk You e Buda Bong, o que garantiu a diversão do público e o sucesso da edição. ‘São muitos os comentários nas lives e as pessoas que marcam o Festival quando provam algum dos pratos. É um evento construído a muitas mãos e vemos que estamos todos evoluindo a cada edição”, diz Ana Paula.

Acompanhe a última semana do evento nas redes sociais pelo Facebook @FestivaldeArteeGastronomiadeAraucaria ou Instagram @FestivaldeArteeGastronomia. A produtora agradece aos que prestigiaram a 4ª edição do festival e já prepara os araucarienses para 2022 . “Saímos felizes, mas ansiosos pela edição em que vamos voltar a nos encontrar com os amigos e amigas nos bares, para provarmos os pratos e prestigiarmos os artistas”, finaliza.

