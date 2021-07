42º candidato mais bem votado em 2021, Pavoni assume mandato na Câmara de Araucária

Posse de Pavoni faz com que Câmara volte a ser totalmente masculina. Foto: Marco Charneski

Na segunda-feira da semana passada, 5 de julho, Araucária ganhou um vereador eleito com apenas 540 votos: Fabio Almeida Pavoni. Ele assumiu o cargo após a renúncia de Rosane Ferreira (PV).

A votação obtida por Pavoni em 2020 faz com que ele se tornasse o edil eleito com o menor número de votos desde que a Câmara ganhou a configuração atual, ou seja, com onze cadeiras, isto na eleição de 2004.

Desde a assunção dos anos 2000, apenas uma outra edil havia sido eleita com votação inferior a de Pavoni. Trata-se de Marilda Gelinski (PTB), isto no pleito de 2000. Ela conquistou a cadeira naquele pleito obtendo 515 votos. A Casa, porém, tinha naquela oportunidade, 17 vagas. Cinquenta por cento a mais do que a legislatura atual.

O fato de ter obtido pouco mais de 500 votos, obviamente, não faz de Pavoni menos vereador do que os demais. Todos têm os mesmos direitos, deveres e estrutura para executar o trabalho. Sua posse, no entanto, deve servir de incentivo para outros pretendentes a uma cadeira na Câmara, que consideram impossível se eleger numa cidade como Araucária, que já ultrapassa a casa dos 100 mil eleitores. Impossível não é: afinal, temos hoje um edil eleito com o apoio de 0,5% do total de aptos a votar.

O caso de Pavoni também deve servir como alerta aos eleitores: é preciso entender como funciona o sistema proporcional, ainda em vigência no país, para escolha das câmaras legislativas. Esse sistema privilegia a votação obtida pelo conjunto de candidatos dos partidos para definir quem fica com as vagas disponíveis. Logo, para o cidadão que participa das eleições como eleitor, tão importante quanto analisar a vida e propostas de seu candidato é verificar também quem são seus colegas de chapa.

É por conta dessa lógica de que as vagas nas câmaras pertencem aos partidos que obtém mais votos nas eleições, que nem sempre os candidatos mais votados ficam com as vagas. Pouco adianta o sujeito ir bem individualmente se a sua chapa não for. Em números absolutos, por exemplo, Pavoni foi só o 42º candidato mais votado em 15 de novembro de 2020. E hoje é vereador.

Formado em Direito e morador do bairro Campina da Barra, Pavoni tem 35 anos, é casado e policial civil lotado na Delegacia da Mulher de Araucária. Em sua solenidade de posse, reforçou seu compromisso com as causas defendidas pelo Partido Verde e com a realização de um mandato técnico. “A expectativa é muito boa, faremos um trabalho sério aqui na Câmara, tenho uma equipe muito técnica de assessores que já estão trabalhando. Darei continuidade ao excelente trabalho da Rosane. O gabinete estará de portas abertas para receber a população e as sugestões para melhorar cada vez mais nossa cidade”, garantiu.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021