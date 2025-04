4ª Copa Tião Calado registrou uma chuva de gols na terceira rodada

A terceira rodada da 4ª Copa Tião Calado, realizada no domingo (06/04), no Estádio Sebastião Calado, teve chuva de gols. Com exceção da primeira partida, cujo placar foi de 2X1 para o Seleto em cima do Grêmio, os demais jogos foram só goleadas. O Parceria fez 5X0 em cima do Beira Rio, o Malucos venceu o União Tupy por 5X1, e o Projeto Vencer não deu chance para o América, aplicando uma sonora goleada de 7X1.

Com os resultados da rodada, o Malucos é o 1º na tabela de classificação com 3 vitórias e 9 pontos, Projeto Vencer está em 2º com 7 pontos (2 vitórias e 1 empate), Parceria vem em 3º com 6 pontos (2 vitórias e 1 derrota), Grêmio em 4º com 4 pontos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota), Seleto na 5ª colocação tem 3 pontos (1 vitória e 2 derrotas), na 6ª posição está o Beira Rio com 3 pontos (1 vitória e 2 derrotas), o União Tupy está em 7º (1 vitória e 2 derrotas), e em 8º vem o América, ainda sem pontuar (3 derrotas).

“A terceira rodada foi repleta de gols e as torcidas vibraram muito com suas equipes, sempre com muita desportividade. Agora vamos para a quarta e última rodada da fase de grupos, e além da expectativa de bons jogos, esperamos que as torcidas compareçam”, convida o organizador Jamil. Acompanhe os jogos da quarta rodada.

4ª rodada – Domingo (13/04)

Local dos jogos: Estádio Sebastião Calado 09h – Beira Rio X União Tupy 11h – Projeto Vencer X Parceria 13h – Malucos X Grêmio 15h – Seleto X América

Edição n.º 1460.