4ª edição da Copa Tião Calado terá estreia neste domingo (23)

A 4ª edição da Copa Tião Calado terá sua primeira rodada no próximo domingo (23/03), no Estádio Sebastião Calado. Conforme arbitral realizado na sexta-feira (14), oito equipes vão participar do campeonato, divididas em duas chaves. Na Chave A estão os times do Beira Rio, Malucos, Seleto e Projeto Vencer, e na Chave B estão Grêmio, América, Parceria e União Tupy.

Na primeira fase, todos jogam contra todos, e na segunda se enfrentam em forma de disputa pelo ranking geral, sendo o 1º contra o 8º, 2º contra o 7º, 3º contra o 6º, e o 4º contra o 5º colocado. Os quatro primeiros classificados seguem para as disputas de semifinal e da final.

O campeão e o vice da Copa Tião Calado ganharão troféus e medalhas, e o terceiro lugar receberá um troféu. Para o organizador Jamil de Jesus, as expectativas para mais esta edição do campeonato, que vem se tornando tradição no setor esportivo local, são excelentes. “Esperamos bons jogos, pois todas as equipes são bem qualificadas e queremos ver as torcidas lotando o estádio, como foi nas edições anteriores. Esse é um campeonato que proporciona lazer para as famílias dos times, que sempre estão lá prestigiando. Porque como sempre digo, prezamos pela segurança e pela não violência em todas as competições, e isso tem acontecido, porque não tivemos nenhum problema até hoje”, declarou Jamil. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

1ª rodada Copa Tião Calado Domingo (23/03)

Local dos jogos: Estádio Sebastião Calado 9h – Beira Rio X Grêmio 11h – Malucos X América 13h – Seleto X Parceria 15h – Projeto Vencer X União Tupy

Edição n.º 1457.