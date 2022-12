4ª Noite de Autógrafos do Colégio Metropolitana emociona pais e aproxima crianças da literatura

O momento mais importante para um escritor é a Noite de Autógrafos, é quando se espera por amigos e familiares para celebrar o resultado de um trabalho elaborado com muita dedicação e aprendizagem. Quando feito na escola, na maioria das vezes, esse trabalho envolve, além do professor, os pais e demais familiares dos alunos. Nessa oportunidade, todos apreciam o desenvolvimento cognitivo, social e a evolução da aprendizagem da criança.







Pensando nisso, o Colégio Metropolitana realizou sua 4ª Noite de Autógrafos na noite de segunda-feira (13/12), com o objetivo de apresentar o trabalho dos alunos, desenvolver com eles a importância e a função social da escrita e da leitura. “Sabemos que no nosso país, as pesquisas revelam que o brasileiro lê, em média, menos de 3 livros por ano, sendo que é considerado leitor aquele que lê apenas 1 livro em pelo menos 3 meses. Sendo assim, nosso colégio acredita ser importante semear autores, incentivando a realização da Noite de Autógrafos e o lançamento dos livros. Acreditamos que, assim, é possível mudar a relação das pessoas com a leitura e sua importância para a formação educacional e social”, destaca a diretora Márcia Katuragi.

Familiares dos alunos prestigiaram a Noite de Autógrafos A equipe comemorou o sucesso do evento

Serviço

