4º Concurso Miss EVA reúne 18 candidatas e é sucesso na Lapa

A cidade da Lapa recebeu no sábado (19/11), a 4ª edição do Concurso de Beleza “MISS EVA”, que contou com a participação de 18 pacientes oncológicas. Esta foi a primeira vez que o concurso de beleza, organizado pela ONG EVA de Araucária, aconteceu fora do Município. O evento foi no Wake Loung e reuniu participantes de Curitiba, Lapa, Contenda, São José dos Pinhais, Campo Largo e Fazenda Rio Grande. “O evento contou com cerca de 150 convidados e presenças de autoridades da Lapa, como a primeira-dama Janaina Piovezan Ribas. Foi uma noite de muita alegria e emoção”, declarou a presidente da ONG EVA, Adriane Ribeiro.

Na categoria de 18 a 40 anos, a rainha escolhida foi a candidata de Araucária Ellen Nogueira. Ela recebeu a faixa das mãos da então rainha Liliane Hameschimidt, da Lapa. Na categoria acima de 40 a eleita foi a candidata de São José dos Pinhais Denize Fonseca, que recebeu a faixa da então rainha Roseli Pinheiro, de Contenda.

As candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados formado por Peterson Alessandro, Olivio Salvador, Carla Kuss, Cristiane Lopes, Ana Azambuja e a professora Cleide Barbosa (Colégio Bom Jesus). A jornalista e empresária Gabi Rocha comandou a apresentação do evento e a cantora Raquel Ferrari (enfermeira do HMA que mora na Lapa), encantou a todos com sua apresentação.

Livro de receitas

Um dos momentos especiais da noite ficou por conta do lançamento do livro com receitas escritas pelas mulheres da ONG EVA. A publicação foi organizada pela professora Cleide Barbosa, gestora do Colégio Bom Jesus, de Curitiba. “A professora fez estágio de Psicologia na ONG e um dia comentei com ela que nós tínhamos interesse em montar um livro de receitas feitas pelas meninas da ONG. A Cleide nos ajudou e o projeto deu certo”, contou Adri.

O livro está à venda pelo valor de R$15,00 e pode ser adquirido pelo fone (41) 99882-4611 ou na sede da ONG, localizada na Rua Luiz Franceschi, 963 (Colégio CTI), no bairro Thomaz Coelho.