5 erros fundamentais a se evitar ao apostar na Superliga Brasileira de Voleibol

O vôlei é um dos esportes mais populares no Brasil, entretanto, ainda há pouca informação disponível sobre as suas estratégias de aposta. E, por sorte, quem já fez alguns palpites nele sabe que há até mesmo muitos pontos em comum com os mercados de futebol.

Em outras palavras, até por uma própria semelhança entre as estruturas das duas modalidades, você encontrará oportunidades de apostas parecidas em casas de apostas. Em uma plataforma de 20 reais no Brasil, por exemplo, é possível encontrar mercados como número de pontos, sets, handicap, over/under e outras estatísticas comuns.

Desse modo, aos poucos, quem conhece um pouco do esporte consegue começar a arriscar seus primeiros palpites em pouco tempo. Entretanto, assim como no futebol, há uma série de pilares que não podem ser quebrados, caso queira diminuir seus erros. Na Superliga de Vôlei, em especial, há ainda alguns fatores a mais para estar atento. Mas, afinal, quais seriam as 5 principais falhas?

1 – Escolher mercados errados ou excesso de confiança

A diferença entre uma aposta em qual equipe será a vencedora ou quantos sets uma partida terá e outras escolhas mais específicas é bem grande. Um pensamento natural aqui seria, por exemplo, buscar apostar numa quantidade de sets maior que 3 entre duas equipes da ponta da tabela.

Em outras palavras, com isso, você interpreta que o jogo será disputado e nenhuma das equipes deve ser capaz de ganhar todos os sets. Em suma, seja nesse ou outro mercado, o mais importante é só fazer palpites que estejam condizentes com seu nível de conhecimento. Os mercados de resultado ou número de sets, citados acima, são bons exemplos para iniciantes.

2 – Ignorar o estudo e histórico dos times e da competição

Em primeiro lugar, você não pode encarar o voleibol brasileiro como qualquer um. Historicamente, os times brasileiros têm um predomínio da técnica e da criatividade, enquanto os europeus, por exemplo, aplicam a rigidez física e tática.

Dessa maneira, o que as equipes brasileiras vêm buscando, ultimamente, é amplificar essas duas habilidades que marcam o estilo europeu. Assim sendo, analisar em que pé está cada equipe é fundamental, pois isso influenciará em todos os dados, como:

Eficiência de saque;

Eficiência na recepção;

Tentativas e acertos de ataque;

Bloqueios e capacidade de levantamentos.

Etc.

Avaliar o padrão estatístico da liga brasileira e de cada time, a propósito, é um caminho interessante. Entretanto, como o acesso a essas informações pode ser limitado, conhecer a capacidade geral das equipes já ajuda bastante.

Será que você sabe o mínimo, por exemplo, a gigante capacidade do Sada Cruzeiro nos últimos anos, que o coloca como favorito com frequência? Na prática, isso é percebido pelo baixíssimo número de vitórias do time em cada temporada, que fica entre 2 e 3 dos 22 jogos, apenas.

3 – Descartar os mercados ao vivo

Em qualquer esporte, os mercados ao vivo podem ser uma oportunidade para se antecipar ou surpreender as casas de apostas. No vôlei, não faltam mercados como número de pontos, próximo ponto, qual equipe vence o set, etc.

Ao descartar essas oportunidades, você pode perder janelas importantes em que as odds se desregulam em relação às probabilidades reais. Por exemplo, quando o Sada Cruzeiro perde um primeiro set, que tal conferir as odds para a vitória da equipe na partida?

Entretanto, por mais que as apostas em tempo real possam ser uma boa oportunidade, talvez elas não se apliquem ao seu perfil. Isso depende de sua capacidade de agir com racionalidade e claro, de fazer um bom estudo pré-jogo. Afinal, apostar ao vivo sem estudar a partida e equipes antes também é um grande erro!

4 – Ignorar as pausas de fim de ano, lesões e outros contratempos

A Superliga Brasileira de Vôlei guarda uma característica interessante, e quem não conhece o esporte pode se surpreender. O que acontece é que a competição tende a iniciar no final do ano e finalizar apenas no ano seguinte. No período de festas, diferentes fatores podem afetar os times e atletas, incluindo as lesões.

Avaliar toda a estrutura que está em volta da competição e o extracampo é fundamental. Outro acompanhamento importante, é claro, são as transferências de jogadores. Alguns atletas podem ser fundamentais no time, sobretudo em um esporte no qual a quantidade de pessoas em campo é reduzida.

Outros elementos como participação de atletas na Seleção Brasileira, fatores psicológicos e o fator casa (influência da torcida) também não podem ser esquecidos. Saiba o que acontece dentro e fora das quadras.

5 – Gestão de banca

Sim, é bem difícil que exista uma dica mais comum, mas também mais ignorada que essa. A gestão de banca é a sua pedra angular em qualquer aposta esportiva, e no vôlei, a forma de aplicá-la continua a mesma. Jamais aposte uma grande parte de sua banca em um único bilhete. Divida bem seus palpites e, com isso, poderá explorar melhor suas próprias estratégias de apostas.

Superliga de Vôlei: entre as nuances do esporte e do Brasil

Apostar na Superliga de Vôlei é lidar com uma boa combinação entre o típico estilo brasileiro, no sentido de sua criatividade, técnica e da própria instabilidade a longo prazo das equipes, e as próprias nuances do esporte. As regras para apostas mais eficientes, em geral, tendem a ser as mesmas, mas agora, com alguns elementos únicos.